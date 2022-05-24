Прага, 24 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Чешский премьер-министр Пётр Фиала сообщил о готовности Австрии помочь Чехии с расширением мощностей Трансальпийского нефтепровода (TAL). Об этом Фиала написал в Twitter.

David Sedlecký Петр Фиала

Мощности нефтепровода нужно повысить, пояснил он, чтобы обеспечить гарантированный объём нефти в условиях отсутствия поставок из России.

«Австрия готова поддержать наши усилия по повышению мощности нефтепровода TAL», — заявил Фиала.

Трансальпийский нефтепровод протяжённостью 753 км проходит через Италию, Австрию и Германию. Трубопровод со стартовой точкой в итальянском порте Триест обеспечивает, по данным компании TAL, 40% германского импорта нефти, 90% австрийского и 50% чешского.

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