Херсон, 24 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Единственный выход из Херсонского порта был заминирован украинскими нацистами и потому его работа в настоящее время заблокирована. Об этом 24 мая рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы военно-гражданской администрации региона отметил, что на данный момент открытие торгового порта Херсона практически невозможно и уточнил, что торговое судоходство на Днепре тоже приостановлено.

«Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт», — добавил Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики частично разрушили артиллерией элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали судьи, прокуроры и бизнесмены.