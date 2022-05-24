Хабаровск, , 08:51 — REGNUM В Хабаровске силовики пресекли деятельность пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении мигранта из Центральной Азии Кузиева Первый Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор, написало 24 мая ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря регионального УФСБ России.

Терроризм Surian Soosay

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Кузиев добровольно оказывал финансовую помощь террористической организации. Также к ответственности привлечены четыре его земляка, которые знали и деятельности своего товарища, но скрыли эту информацию от правоохранительных органов.

Пособника «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) суд приговорил к двум годам тюрьмы и шести годам колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на мигранта из Средней Азии возбуждены два уголовных дела — за финансирование террористов и призывы к терроризму.