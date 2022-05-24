Оренбург, , 08:49 — REGNUM В Оренбургской области в апреле годовая инфляция замедлилась в на 0,12 процентного пункта по сравнению с мартом и составила 19,38%. Об этом сообщает Банк России.

Инфляция в Оренбуржье cbr.ru

Несмотря на замедление инфляция в регионе остается выше значений по Приволжскому федеральному округу (18,79%) и по России в целом (17,83%). На инфляционную динамику влияние оказали укрепление рубля и снижение спроса на большинство непродовольственных товаров после его всплеска в марте в условиях усиления санкционного давления.

Годовой рост цен на непродовольственные товары в апреле снизился на 2% и составил 24,5%. Спрос на эти товары снизился после его всплеска в марте на фоне введенных санкций.

В то же время рост стоимости продуктов питания в регионе продолжил ускоряться. Инфляция на продовольствие увеличилась с 21,02 до 22,25%. В большей степени это связано с увеличением издержек производителей из-за нарушения логистических цепочек и произошедшего ранее ослабления рубля.

Инфляция услуг в Оренбуржье остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. В апреле годовой рост цен в сфере услуг по сравнению с мартом вырос незначительно (на 0,4%) и составил 6,7%. Во многом это вызвано подорожанием зарубежных туров в условиях ограничения международного авиасообщения.