Ставрополь, , 08:48 — REGNUM В Ставропольском крае возбудили уголовное дело о взяточничестве против заместителя руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзору). Чиновницу уличили в двух фактах взяток, сообщили 24 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Было установлено, что обвиняемая 20 мая получила через посредника взятки в размере 153 тыс. рублей и 88 тыс. рублей. Они были переданы директорами двух учебных центров за положительное решение по аттестации сотрудников, обучающих в области промышленной безопасности.

При получении взяток замдиректора управления Ростехнадзора была задержана сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Следствие собирает доказательства по возбужденному уголовному делу.