Сеул, , 08:49 — REGNUM В первом квартале 2022 года в Южной Корее зафиксировали сокращение остатка непогашенных кредитов жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец марта задолженность домохозяйств составила 1,85 квдрлн вон (~$1,47 трлн млрд), что на 600 млрд вон (~$474 млн) меньше, чем в четвертом квартале прошлого года.

Известно, что это снижение квартального показателя произошло впервые с первого квартала 2013 года.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 8,1 трлн вон (~$6,4 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 1,5 трлн вон (~$1,1 млрд).

Эксперты отмечают, что снижение показателя связано с ужесточением кредитно-денежной политики и ужесточение правил кредитования.