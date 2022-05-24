Сеул, 24 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года в Южной Корее зафиксировали сокращение остатка непогашенных кредитов жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец марта задолженность домохозяйств составила 1,85 квдрлн вон (~$1,47 трлн млрд), что на 600 млрд вон (~$474 млн) меньше, чем в четвертом квартале прошлого года.

Известно, что это снижение квартального показателя произошло впервые с первого квартала 2013 года.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 8,1 трлн вон (~$6,4 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 1,5 трлн вон (~$1,1 млрд).

Эксперты отмечают, что снижение показателя связано с ужесточением кредитно-денежной политики и ужесточение правил кредитования.