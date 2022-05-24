Абакан, 24 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено пять случаев COVID-19, выздоровели 17 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в республиканском правительстве.

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Три новых случая заражения подтверждено в Абакане, по одному — в Черногорске и Абазе. Всего с начала 2022 года в регионе выявлено 33 958 носителей коронавируса. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,6; за семь дней — 1,2.

Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 72 (-4) ковид-пациента, в стационаре — 67 (-3). Два человека — на ИВЛ.

Напомним, 23 мая в Хакасии было подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 человек.