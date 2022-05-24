Бразилиа, , 08:47 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил президента государственного нефтяного гиганта Petrobras Жозе Мауро Коэльо, проработавшего на этом посту всего 40 дней, сообщает 24 мая France Presse.

Жаир Болсонару Senado Federal

По официальным данным, цены на топливо в Бразилии выросли более чем на 33% за последний год, что привело к годовой инфляции более 12% и сильно ударило по кошелькам бразильцев.

Проблема инфляции представляет особую важность для Болсонару, так как он намерен переизбраться на пост президента на предстоящих выборах в октябре, но отстает в опросах от левого экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

«Федеральное правительство как контролирующий акционер Petroleo Brasileiro S. A., Petrobras, сообщает, что решило внести изменения в состав руководства компании», — отмечается в заявлении министерства добывающей промышленности и энергетики.

Не называя конкретных причин увольнения, министерство поблагодарило Жозе Мауро Коэльо за службу, но заявило: «Бразилия в настоящее время переживает сложный момент, вызванный последствиями крайней нестабильности цен на углеводороды на международных рынках».

Коэльо был назначен в апреле 2022 года и стал уже третьим президентом Petrobras, которого уволил Болсонару в условиях резкого роста цен на топливо.

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