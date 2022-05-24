Калуга, , 10:01 — REGNUM В калужской областной филармонии вечером 23 мая состоялось торжественное открытие юбилейного ХХV международного музыкального фестиваля «Мир гитары». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Открытие юбилейного ХХV международного музыкального фестиваля «Мир гитары» Пресс-служба правительства Калужской области

Церемония началась с приветствия и концерта заслуженного артиста Российской Федерации Евгения Маргулиса. В концертной программе приняли участие также Роман Мирошниченко, Марио Пармисано, Марко Мендоза, Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».

Руководитель области вручил директору некоммерческого партнерства «Фестиваль «Мир гитары» Олегу Акимову Благодарственное письмо министерства культуры Российской Федерации, присужденное за организацию и проведение международного музыкального фестиваля «Мир гитары» и значительный вклад в развитие культуры. За развитие и продвижение международного музыкального фестиваля «Мир гитары» как регионального бренда губернатор наградил Олега Акимова медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Важной частью, предшествующей старту главного музыкального события региона, стало открытие тематической скульптуры. Гитару из нержавеющей стали высотой 3,5 метра установили на площадке перед центральным входом в здание областной филармонии. Автор работы — Михаил Камышанский.

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