Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Очередной раунд переговоров по Сирии в астанинском формате пройдёт в столице Казахстана в середине июня. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восемнадцатый раунд пройдет в Нур-Султане 14–16 июня», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что МИД уже направил приглашение всем странам-гарантам, а также другим участникам.

«Ждём подтверждения от всех сторон», — сказал Смадияров.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая международная встреча по Сирии в астанинском формате прошла в декабре 2021 года в Нур-Султане. Российскую сторону представлял спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Сирийскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел САР Айман Сусан.

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