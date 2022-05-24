Джакарта, , 08:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял министра иностранных дел Сербии Николу Селаковича с почетным визитом в Джакарте, сообщает Antara.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Индонезия является одним из важных партнеров для Сербии, поэтому ей необходимо продолжать улучшать сотрудничество между двумя странами.

«Сербия заявила, что Индонезия является одним из самых уважаемых партнеров Сербии, и это является обязательством Сербии продолжать улучшать отношения с Индонезией», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Одной из форм сотрудничества было обязательство Сербии как одного из крупнейших производителей пшеницы в Европе иметь возможность продолжать экспортировать пшеницу в Индонезию. Фактически, министр иностранных дел Сербии также встретится с предпринимателями в стране.

Президент Индонезии и министр иностранных дел Сербии также обсудили количество экспорта сырого пальмового масла из Индонезии в Сербию, которое время от времени увеличивается. В настоящее время Сербия импортирует 30% пальмового масла из Индонезию.