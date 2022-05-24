Президент Индонезии и глава МИД Сербии обсудили экспорт пальмового масла
Джакарта, 24 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял министра иностранных дел Сербии Николу Селаковича с почетным визитом в Джакарте, сообщает Antara.
Индонезия является одним из важных партнеров для Сербии, поэтому ей необходимо продолжать улучшать сотрудничество между двумя странами.
«Сербия заявила, что Индонезия является одним из самых уважаемых партнеров Сербии, и это является обязательством Сербии продолжать улучшать отношения с Индонезией», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.
Одной из форм сотрудничества было обязательство Сербии как одного из крупнейших производителей пшеницы в Европе иметь возможность продолжать экспортировать пшеницу в Индонезию. Фактически, министр иностранных дел Сербии также встретится с предпринимателями в стране.
Президент Индонезии и министр иностранных дел Сербии также обсудили количество экспорта сырого пальмового масла из Индонезии в Сербию, которое время от времени увеличивается. В настоящее время Сербия импортирует 30% пальмового масла из Индонезию.