Ереван, 24 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Ереване участники движения «Сопротивление», требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна 24 мая в ходе протестной акции заблокировали входы в здание МИД и ряд других министерств. Трансляцию ведёт вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Police.am Беспорядки в Ереване

Протестующие не позволяют сотрудникам министерства иностранных дел войти в здание или выйти из него. Активисты скандируют «Армения без Никола» и «Армения без турок».

Сагателян заявил собравшимся работникам МИД, что они «не имеют легитимного права» работать в ведомстве, так как оно «обслуживает интересы вражеского государства».

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят почти каждый день с 1 мая. Ранее протестующие блокировали автомобильное движение на улицах.