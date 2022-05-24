Петропавловск-Камчатский, , 08:42 — REGNUM Столб пепла выбросил на высоту пять тысяч метров над уровнем моря вулкан Безымянный на Камчатке. Об этом 24 мая говорится в сообщении Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке в наше время

«08.38 24 мая, вулкан Безымянный. Высота пеплового выброса составила 5000 метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), парогазовый шлейф от вулкана распространился на 30 км в северо-западном направлении от его кратера. В то же время, в региональном отделении МЧС РФ не исключили выпадения незначительного количества пепла в случае изменения направления ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая статус вулкана Синабунг в Индонезии снизили с уровня IV до уровня III.