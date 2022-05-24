Сент-Луис, США, 24 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» хет-трик оформил нападающий Назем Кадри. Ещё по шайбе забросили Эрик Джонсон, Девон Тэйвз и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал две результативные передачи.

В составе «Сент-Луиса» российский нападающий Павел Бучневич забил гол и отдал результативную передачу. Дубль оформил форвард Дэвид Перрон.

Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 26 мая.