Токио, , 08:38 — REGNUM Партия высокообогащенного урана весом 30 кг была передана в марте американской стороне Японией, сообщило на своем сайте министерство энергетики США.

Каскад газовых центрифуг, используемых для получения обогащенного урана U.S. Department of Energy

Об этом 23 мая в Токио объявили совместно глава Белого дома Джо Байден и японский премьер-министр Японии Фумио Кисида. Все указанное количество урана собрали с трех объектов в Японии.

Груз доставили в американские штаты Теннесси и Южная Каролина при тесном сотрудничестве с Великобританией. Планируется, что переданный США уран будет переработан или утилизирован, чтобы «не допустить его дальнейшего использования для производства самодельного ядерной бомбы».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года полицейский департамент Токио (TMPD) раскрыл подробности дела о купле-продаже радиоактивных веществ — обедненном уране и «желтом кеке» (порошкообразный урановый концентрат).

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