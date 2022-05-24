Токио, 24 мая 2022, 08:38 — REGNUM Партия высокообогащенного урана весом 30 кг была передана в марте американской стороне Японией, сообщило на своем сайте министерство энергетики США.

Каскад газовых центрифуг, используемых для получения обогащенного урана
Каскад газовых центрифуг, используемых для получения обогащенного урана
U.S. Department of Energy

Об этом 23 мая в Токио объявили совместно глава Белого дома Джо Байден и японский премьер-министр Японии Фумио Кисида. Все указанное количество урана собрали с трех объектов в Японии.

Груз доставили в американские штаты Теннесси и Южная Каролина при тесном сотрудничестве с Великобританией. Планируется, что переданный США уран будет переработан или утилизирован, чтобы «не допустить его дальнейшего использования для производства самодельного ядерной бомбы».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года полицейский департамент Токио (TMPD) раскрыл подробности дела о купле-продаже радиоактивных веществ — обедненном уране и «желтом кеке» (порошкообразный урановый концентрат).

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии незаконно продали уран по интернету