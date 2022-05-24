Токио, 24 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Партия высокообогащенного урана весом 30 кг была передана в марте американской стороне Японией, сообщило на своем сайте министерство энергетики США.

U.S. Department of Energy Каскад газовых центрифуг, используемых для получения обогащенного урана

Об этом 23 мая в Токио объявили совместно глава Белого дома Джо Байден и японский премьер-министр Японии Фумио Кисида. Всё указанное количество урана собрали с трех объектов в Японии.

Груз доставили в американские штаты Теннесси и Южная Каролина при тесном сотрудничестве с Великобританией. Планируется, что переданный США уран будет переработан или утилизирован, чтобы «не допустить его дальнейшего использования для производства самодельной ядерной бомбы».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года полицейский департамент Токио (TMPD) раскрыл подробности дела о купле-продаже радиоактивных веществ — обедненном уране и «желтом кеке» (порошкообразный урановый концентрат).