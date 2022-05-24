Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве в 2022 году участниками акции «Ночь в музее» стали около 360 тысяч человек. Состоялось почти 400 мероприятий, сообщается на портале мэра столицы.

Ночь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этом году в акции приняли участие более 200 музейных площадок. Почти 192 тыс. человек бесплатно посетили учреждения музейно-выставочного типа, в том числе 51 тыс. человек — музеи на территории ВДНХ и около 70 тыс. человек — федеральные музеи.

Самыми посещаемыми мероприятиями стали выставка «Москва. Среда обитания» (более 7 тыс. посетителей) и презентация «Для птиц нет границ» (более 4 тыс.) в Дарвиновском музе и танцевальный перформанс Tomorrow will be summer в музее-заповеднике «Царицыно» (более 3 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2022 году в ежегодной акции «Ночь музеев» примет участие более 100 региональных музеев.

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