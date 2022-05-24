Лондон, , 08:47 — REGNUM Число британских подданных, проживающих «за абсолютной чертой бедности», вырастет на 1,3 млн человек в 2023 году. Об этом говорится в докладе библиотеки палаты общин, сообщает 24 мая RT.

Люди в масках в магазине. Великобритания (сс) Nickolay Romensky

Авторы доклада отмечают, что жизнь в Великобритании повсеместно подорожала с начала 2021 года. В стране впервые ожидают роста уровня абсолютной бедности вне периода рецессии.

«По оценкам аналитического центра Resolution Foundation, в 2023 году число живущих за абсолютной чертой бедности увеличится на 1,3 млн, включая 500 тыс. детей», — говорится в докладе.

Ожидается и рекордный рост относительной бедности, не наблюдавшийся с 1990-х годов. К 2026–2027 годам каждый третий ребёнок будет жить в условиях относительной бедности.

Британские аналитики связывают рост бедности в том числе с кризисом на Украине. Конфликт на украинской территории негативно повлиял на мировую экономику.

Для Британии первые экономические последствия выразились в росте цен на энергию.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в Великобритании дальнейший рост «топливной бедности», снижение качества и уровня жизни населения.

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