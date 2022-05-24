Самара, , 08:37 — REGNUM Четыре объекта водоотведения намечены к строительству и реконструкции в 2023 году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Волга Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Сообщается, что регион с 2019 года участвует в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». До 2024 года планируется реализовать 28 мероприятий в десяти городских округах и четырех муниципальных районах Самарской области (Безенчукский, Волжский, Елховский, Нефтегорский).

Отмечается, что в области уже введены в эксплуатацию пять объектов. Сейчас в Самарской области в работе находятся еще десять объектов водоотведения. Восемь из них планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Это позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в Волгу на 19 млн куб. метров в год.

Сообщается, что в следующем году планируется начать строительство и реконструкцию еще четырех объектов в Безенчуке, Чапаевске, Тольятти и в селе Приволжье. Сейчас эти проекты находятся в разработке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены ввести в эксплуатацию шесть объектов водоснабжения.

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