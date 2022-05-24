Орск, Оренбургская область, 24 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области заново оценили стоимость пешеходного моста, который ведет от ул. Строителей к острову, где расположен парк отдыха. Проект серьёзно подорожал, сообщает портал ural56.ru.

Мост

Два года назад стоимость нового объекта оценивали в 20 млн рублей. Новая оценочная стоимость путепровода вместе со стройконтролем теперь составляет 57,7 млн рублей.

Стоит отметить, парк Строителей является популярным местом отдыха в Орске. Объект благоустраивался в течение двух лет в рамках нацпроекта. Сейчас доступ в парк отдыха затруднён. Понтонный мост, ведущий в парк в 2022 году подвергся подтоплению. Несмотря на ремонтные работы, инженерное сооружение проседало.

В настоящее время доступ в парк на автомобилях возможен только со стороны нижней дороги. На общественном транспорте добраться до зоны отдыха не представляется возможным.