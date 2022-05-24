Токио, 24 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Toyota Motor Corp сократит глобальный план производства примерно на 100 тыс. до 850 тыс. автомобилей в июне из-за дефицита полупроводников, сообщила компания во 24 мая, передает Reuters.

ООО «Тойота Мотор» Сборка Toyota RAV4

Компания пока не изменила предварительных планов произвести к марту 2023 года около 9,7 млн автомобилей.

Автопроизводитель также объявил о дополнительной приостановке внутренних заводских линий из-за дефицита поставок, вызванного локдаунами в Шанхае. Дополнительная приостановка будет длиться до пяти дней между 25 мая и 1 июня и затронет 16 линий на 10 заводах.

Компания планирует производить около 850 тыс. автомобилей в среднем ежемесячно с июня по август. По словам ее представителя, из-за дефицита чипов, вспышки COVID-19 и других факторов «трудно заглядывать в будущее».