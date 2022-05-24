Ереван, 24 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Протестующие, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе протестной акции в Ереване прорвали оцепление и заблокировали здание министерства иностранных дел страны. Трансляцию ведёт вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

Активисты обвинили МИД в невыполнении своих функций. Они заблокировали все входы в здание.

Участники акции обвиняют власти Армении в сдаче национальных интересов. Ранее Сагателян заявил, что Пашинян в переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о нормализации отношений не учитывает интересы жителей Нагорного Карабаха. Вице-спикер объявил переговоры «нелегитимными», так как Пашинян не «представляет волю народа».

Напомним, массовые протесты охватили Ереван с 1 мая, когда активизировались переговоры между Арменией и Азербайджаном. Активисты выбрали тактику блокирования улиц столицы. Полиция задерживает сотни участников акций в день.