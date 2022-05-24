Абакан, , 08:29 — REGNUM Для помощи в ликвидации природных пожаров в Хакасию направлены военнослужащие подразделений ПВО Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ЦВО.

Лесной пожар

пресс-служба ЦВО «Центральный военный округ направил военнослужащих и две единицы автомобильной техники повышенной проходимости для оперативной перевозки личного состава пожарных расчётов к очагам возгорания».

Отмечается, что в настоящее время военнослужащие борются с огнём в Абазинском лесничестве вблизи посёлка Большой Он, где действует пожар общей площадью более трёх тысяч гектаров.

Решение направить в республику военнослужащих из состава группировки войск, созданной для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных случаев, вызванных природными пожарами, принял командующим войсками ЦВО по обращению главы Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, из Хабаровского края 50 пожарных-десантников отправились в Иркутскую область бороться с природными пожарами.

Читайте ранее в этом сюжете: Хабаровские десантники помогут тушить природные пожары в Иркутской области