Петропавловск-Камчатский, , 08:27 — REGNUM Завершилось расследование уголовных дел, возбужденных в отношении компании-поставщика мясной продукции, которая пыталась завезти на Камчатку крупную партию контрабандной говядины из Аргентины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Сахалинской таможне.

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Предприниматель подавал для декларирования заведомо недостоверные сведения о таможенной стоимости ввозимой продукции. Таким образом он контрабандно завёз почти 100 тонн говядины, стоимостью около 30 млн рублей.

Сахалинская таможня возбудила на нарушителя сразу три уголовных дела, ещё одно было возбужденно Владивостокской таможней. Расследование по ним проводил камчатский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Материалы переданы во Фрунзенский суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан вынужден вновь усилить контроля на границе с Киргизией из-за участившихся случаев использования киргизстанскими грузоперевозчиками «серых» схемы ввоза на казахскую территорию незаявленного и контрафактного груза.