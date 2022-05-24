Ереван, 24 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Акции протеста возобновились в столице Армении городе Ереване. Об этом 24 мая сообщают в режиме реального времени местные информационные порталы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

Тысячи сторонников оппозиционного движения «Сопротивление» по призыву одного из лидеров протестного движения Ишхана Сагателяна заблокировали входы в здание МИД Армении, предварительно прорвавшись через оцепление полиции.

Как заявил Сагателян, МИД «больше не служит интересам Армении и армянского народа».

Напомним, масштабные акции протеста оппозиционных сил проходят в Армении с 1 мая почти каждый день. Протестующие требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, так как уверены в намерении политика подписать мирный договор с Азербайджаном, в котором признает Нагорный Карабах частью этой страны. Несмотря на противодействие силовиков, участники акций протеста блокируют дороги и административные здания.