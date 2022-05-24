София, , 08:33 — REGNUM Власти Болгарии намерены в ближайшие дни поднять в Еврокомиссии вопрос об оплате рублями российского газа. Об этом болгарский министр энергетики Александр Николов заявил телеканалу BTV.

Болгария и Евросоюз Novinite.com

Он рассказал, что Еврокомиссия сочла нарушением санкций оплату поставок российского газа рублями. В Софии хотят выяснить, действительно ли необходим отказ от такого способа оплаты.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — сказал Николов.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария одной из первых в Евросоюзе отказалась платить за газ рублями, после чего Газпром в соответствии с указом президента России прекратил поставлять этой стране газ.

Читайте также: В Болгарии природный газ подорожал на 13,7%