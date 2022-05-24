Донецк, 24 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали населённые пункты Пантелеймоновка и Михайловка. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Все атаки зафиксированы с украинских позиций в посёлке Новгородское. В 7:25 и 7:50 обстреляна Пантелеймоновка. Боевики выпустили сначала восемь, а затем шесть снарядов калибром 122 мм.

В 7:45 открыл огонь по Михайловке. В сторону населённого пункта выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.