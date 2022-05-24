Ереван, , 08:21 — REGNUM В Ереване участники движения «Сопротивление» 24 мая возобновили массовые протесты, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трансляцию ведёт вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

«В настоящее время по заказу предателя полиция проводит обыски в квартирах многих членов партии «Дашнакцутюн» в Тавушской, Котайкской и Гегаркуникской областях», — сообщил Сагателян.

Он заявил, что у властей ничего не получится, а потом за свои действия будут отвечать и руководители, и исполнители. Колонна протестующих выдвинулась с площади Франции. Участники пели песню «Проснись, Лао».

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят почти каждый день с 1 мая. Протестующие блокируют улицы, несмотря на противодействие правоохранителей.