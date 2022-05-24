Москва, 24 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчетов гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 24 мая Минобороны России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мста-Б

Отмечается, что российские артиллеристы осуществляют уничтожение бронетехники и укрепленных позиций киевских боевиков и используют снаряды фугасного действия, которые позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, включая заглубленные бетонированные укрепления врага.

При этом на выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчеты гаубиц «Мста-Б» заряжают и наводят орудия на цель, а затем ведут обстрел позиций ВСУ. Также показаны кадры объективного контроля, подтверждающие поражение цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что работа Херсонского торгового порта заблокирована, поскольку единственный выход в Черное море был заминирован украинскими боевиками.