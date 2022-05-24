Сеул, , 08:20 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 26 344 случая заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Автомобильное движение в Пусане. Южная Корея (сс) STA3816

Согласно опубликованным данным, 9915 случаев заражения локальные, ещё 43 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 17 993 985.

По сравнению с воскресеньем показатель вырос в 2,6 раза, однако по сравнению с прошлой неделей показатель, напротив, сократился на 24,9%.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 19 человек — до 24 006 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 232 человек.