Омск, 24 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Омске обезопасили для пешеходов место обрушения вековой ивы. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Пресс-центр администрации города Омска Разрушающаяся вековая ива в Омске

Рано утром 24 мая озеленители вывезли упавшие накануне ветви и части ствола белой ивы. Также специалисты обрезали сухие и трухлявые ветки и сучья.

По словам сотрудников омского управления дорожного хозяйства и благоустройства, обрушение ветвей ивы из-за её ветхости началось давно и происходило уже неоднократно. 23 мая произошло самое крупное обрушение. На тротуар и газон вместе со скелетной веткой обрушилась часть ствола диаметром 60-70 см. По счастливой случайности, по тротуару в этот момент никто не шёл, пострадавших нет.

Ветки с тротуара оперативно убрали на газон. Периметр участка оцепили. На место для оценки ситуации прибыли специалисты городского дорожного управления.

Утром 24 мая были проведены работы по санитарной обрезке обрушившихся ветвей и сучьев аварийного дерева. Его ствол сгнил, без удерживающего обруча дерево могло бы рухнуть полностью.

Пока часть ствола, укреплённую обручем, решено оставить. Обрушенные части дерева и порубочные остатки с участка убрали и вывезли.

Как сообщало ИА REGNUM, вековая ива у омского «Водоканала» начала активно разрушаться из-за аварийного состояния и ветреной погоды.