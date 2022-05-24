Ереван, , 08:16 — REGNUM В Ереване участники оппозиционного шествия начали прорывать полицейское оцепление. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости.

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Как передаёт корреспондент агентства с места событий, на шествии оппозиции, которое проходит в столице Армении, протестующие начали прорывать полицейское оцепление и блокировать входы в здание МИД страны.

На кадрах видеозаписи толпа протестующих продавливает оцепление, заставляя полицейских разомкнуть цепь и открыть путь к зданию министерства.