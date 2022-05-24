Верхняя Пышма, Свердловская область, 24 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области вынесен приговор местному жителю. Мужчина убил знакомого с помощью бейсбольной биты, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СКР.

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Инцидент произошёл в октябре 2021 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда у него возник конфликт со знакомым. Уралец вооружился бейсбольной битой и нанёс оппоненту удар по голове. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и через некоторое время скончался.

Свердловчанина приговорили к семи годам четырём месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.