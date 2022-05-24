Москва,
24 мая 2022, 08:15 — REGNUM При всех экономических успехах России на фоне санкций, встает вопрос, будет ли стратегически меняться вектор движения России от глобализации к автаркии, и на этот вопрос экономисты и политики России пока не дают ответа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Сергей Кургинян
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Пересмотрим ли мы позицию, что есть такая глобализация, поэтому мы можем специализироваться на сырье, а все остальные — покупать? Нам долгое время говорилось, что должно быть именно так, ну так что теперь, что-нибудь внятное будет по этому поводу сказано? Кто был маргиналом, а кто был конструктивным мыслителем, ориентирующимся на современный глобализм?», — заявил Кургинян.
Кроме того, по его словам, возникает другой вопрос, что произошло фактически во всей российской схемой вхождения в Европу и соответствующего экстаза, который продолжался несколько десятилетий.
«Хотя бы что-нибудь будет по этому поводу сказано? Это была ошибка, неверный курс, возникли новые обстоятельства. Мы не ждем в этом смысле покаяний или чего-нибудь другого (я здесь говорю от лица консервативной оппозиции). Мы этого не ждем, просто хотим что-то услышать! Мы хотим услышать хоть одно разумное слово по этому поводу», — добавил политолог.
Третий вопрос состоит в том, как мы спустя тридцать лет начнем переходить к автаркии. Будет ли это осуществляться при помощи каких-то плановых операций, или же снова будет сказано, что рынок все порешает? От ответа на эти вопросы зависит то, нужны или не нужны нам доллары или евро.
«Все зависит от того, куда будет сейчас ориентирована экономическая стратегия, а это, в совою очередь, зависит от того, победят ли люди, которые говорят «перебесится Запад и будет как прежде», или победят те люди, которые говорят, что это навсегда, а значит надо засучивать рукава и делать что-то другое», — подытожил политолог.