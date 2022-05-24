Москва, , 08:15 — REGNUM При всех экономических успехах России на фоне санкций, встает вопрос, будет ли стратегически меняться вектор движения России от глобализации к автаркии, и на этот вопрос экономисты и политики России пока не дают ответа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пересмотрим ли мы позицию, что есть такая глобализация, поэтому мы можем специализироваться на сырье, а все остальные — покупать? Нам долгое время говорилось, что должно быть именно так, ну так что теперь, что-нибудь внятное будет по этому поводу сказано? Кто был маргиналом, а кто был конструктивным мыслителем, ориентирующимся на современный глобализм?», — заявил Кургинян.

Кроме того, по его словам, возникает другой вопрос, что произошло фактически во всей российской схемой вхождения в Европу и соответствующего экстаза, который продолжался несколько десятилетий.

«Хотя бы что-нибудь будет по этому поводу сказано? Это была ошибка, неверный курс, возникли новые обстоятельства. Мы не ждем в этом смысле покаяний или чего-нибудь другого (я здесь говорю от лица консервативной оппозиции). Мы этого не ждем, просто хотим что-то услышать! Мы хотим услышать хоть одно разумное слово по этому поводу», — добавил политолог.

Третий вопрос состоит в том, как мы спустя тридцать лет начнем переходить к автаркии. Будет ли это осуществляться при помощи каких-то плановых операций, или же снова будет сказано, что рынок все порешает? От ответа на эти вопросы зависит то, нужны или не нужны нам доллары или евро.