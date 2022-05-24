Екатеринбург, 24 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Возле здания администрации Екатеринбурга ночью 24 мая спилили голубые ели, пишут СМИ. Деревья посадили здесь в 1992 году.

Ель

Часть деревьев уничтожат. Ещё два планируют пересадить. На месте спиленных елей появятся новые. Их доставят из питомника, расположенного в пригороде Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ели возле городской администрации перестали расти. Кроме того, специалисты посчитали их аварийными из-за возможного обрушения деревьев.