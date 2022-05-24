Тампа, США, , 08:13 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флорида Пантерз» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Андрей Василевский Lisa Gansky

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 49 бросков по своим воротам. Шайбы забросили нападающие Пэт Марун и Ондржей Палат.

Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4:0 и вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ и полуфинал Кубка Стэнли.

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