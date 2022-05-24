Москва, , 08:12 — REGNUM Российский рубль 23 мая начал торги на Мосбирже с укрепления, вернувшись к многолетним максимумам, достигнутых 20 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Российский рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

За за укреплением рубля стоят экспортеры, которые закидывают рынок валютой, откидывая покупателей все ниже и ниже. Активность экспортеров сейчас очень высокая на фоне налогового период в конце месяца.

Импортеры наоборот сейчас ослаблены из-за введенных санкций, а также нарушения логистических цепочек. Днем курс доллара снижался до 57,15 руб., курс евро — до 58,26 руб.

По итогам дня торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль на 3,39%, до 57,86 руб., евро/рубль — на 4,30%, до 60,10 руб., фунт/рубль — на 3,55%, до 78,50 руб.

Предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, высокие цены на нефть и предстоящий налоговый период оказывают мощнейшую поддержку нацвалюте.

ЦБ РФ ослабляет ранее введенные ограничения, но не торопится их полностью отменять. Российский бюджет страдает, при этом потребительские цены все равно не снижаются, как хочется многим.

К закрытию дня рубль растерял часть прибыли. Поводом к ослаблению послужила новость о том, что с 24 мая будет снижен уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте с 80% до 50%.

Минфин РФ сообщил, что такое решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Сегодня, 24 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $112,90. Индекс доллара находится в коррекционной фазе.

По рублевым парам нужно следить за текущими уровнями и объёмами. Объемы заметно увеличились. Это указывает на то, что текущий курс по рублю стал очень привлекателен для покупки иностранных валют.

Если отскока не получится в ближайшие два дня, то по курсу доллара нужно ожидать продолжения нисходящего движения в район 50-53 рублей. Минфин и ЦБ РФ отказываются комментировать резкое укрепление рубля.

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