Москва, 24 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Из американских 40 млрд долларов Украина военной помощи получит только 15%, но в качестве долга выплатит всю сумму, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Несколько дней назад президент США Джо Байден подписал закон о выделении более 40 млрд долларов Украине. Как оказалось, 35% от этой суммы пойдёт на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов, 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на «другие страны». Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и так далее, перечислил Володин в телеграм-канале.

«Из 40 млрд долларов непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы. Но выплачивать долг — причём все $40 млрд — придётся украинцам», — констатировал парламентарий.

Он также обратил внимание на звучащие в США заявления о том, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг.

«Именно по этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном», — полагает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, западные страны должны активнее оказывать военную помощь Украине и готовить планы на случай подобных вызовов, заявил 23 мая министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по военной помощи Киеву.

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Moody’s понизило рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» из-за ситуации в стране в связи со специальной военной операцией России на Украине.