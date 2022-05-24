Брюссель, , 08:10 — REGNUM Против «полного и немедленного» отказа от поставок российской нефти в Евросоюз, так как в этом случае она может быть продана на мировом рынке по возросшим цена, высказалась 23 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу MSNBC.

Урсула фон дер Ляйен

По словам главы ЕК, Евросоюзу нужно искать правильный баланс для того, чтобы не навредить своей экономике, так как это, по ее мнению, «сильнейший рычаг против этой путинской агрессии».

«Возьмем, например, нефть. Мы должны быть осторожными, потому что при немедленном полном отказе от поставок, он (президент РФ Владимир Путин) мог бы направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило его военную казну», — сказала она.

Также фон дер Ляйен отметила, ЕС в этом вопросе необходимо действовать стратегически и убедиться в том, что антироссийские санкции способствуют опустошению казны России.

При этом глава ЕК уточнил, что со временем страны Евросоюза сделают все для того, ч чтобы полностью избавиться от всех энергоносителей, которые поставляет Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия серьезно изучит необходимость восстановления отношений с Западом в случае поступления соответствующего предложения.