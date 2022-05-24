Красногорск, , 08:20 — REGNUM Государственное казённое учреждение Подмосковья «Дирекция дорожного строительства» объявило многомиллиардный дорожный тендер на проектирование и строительство автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» на участке «Митино-ЦКАД» (первый этап). Победителя планируется определить 15 июня 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Дорога Larisa-K

Открытый конкурс стартует с начальной ценой 9 005 677 588,65 рубля. Предполагается аванс в размере 10% от стоимости работ. Профинансируют работы за счёт средств областного бюджета, включая средства дорожного фонда Московской области. Основанием для проектирования является госпрограмма «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 годы».

«Линейный объект расположен в городском округе Солнечногорск Московской области», — уточняется в документации.

Предварительные показатели объекта: общая протяженность — 3,98 км, расчетная скорость движения — 120 км/час, четыре полосы движения, искусственные сооружения — путепровод через автодорогу Сабурово длиной 72 м, путепровод СНТ Гея длиной 99 м и мост через реку Синичка.

Окончательные объемы работ и технические показатели будут уточнены при разработке проектной документации. Выполнение проектных работ по всем направлениям должно быть завершено за 180 дней с даты заключения контракта.

Напомним, ранее на ремонт дорог в Новосибирске было выделено 235 млн рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства России.