Донецк, 24 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 7:20 представительство зафиксировало атаку Ясиноватой с позиций украинских войск в Авдеевке. Всего выпущено три мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики открыли огонь по Донецку.