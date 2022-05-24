Бангкок, 24 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников встретился с министром торговли Индонезии Мухаммадом Лутфи в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде, сообщает посольство России в Индонезии.

(сс) Prayitno Индонезия

Максим Решетников отметил, что в 2021 году двусторонний товарооборот между Россией и Индонезией вырос на 40,6% и достиг 3,3 млрд долларов США.

«Стороны также обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики и туризма», — говорится в заявлении российского посольства.

«Мы готовы поделиться российским опытом и технологиями для реализации плана правительства Индонезии по строительству новой столицы на Восточном Калимантане», — заявил Максим Решетников.

Россия также будет всячески поддерживать проведение мероприятия G20 в 2022 году.