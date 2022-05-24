Оренбург, , 08:07 — REGNUM Названы сроки строительство долгожданного цеха механического обезвоживания осадка. Объект должен избавить жителей посёлка Южный Урал от неприятного запаха с иловых полей. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Руководство «Росводоканал Оренбург» заявило, что стройка начнётся 1 августа нынешнего года. Объект должен быть построен к концу 2023 года.

Напомним, жители поселка Южный Урал жаловались на зловоние, которое распространяется с иловых полей. Они расположены недалеко от жилых домов. Оренбуржцы в соцсети сообщали, что вынуждены гулять в противогазах, дабы не задохнуться от запаха фекалий.

Читайте ранее в этом сюжете: Какие гарантии дал губернатор оренбуржцам, пожаловавшимся на зловоние