Тбилиси, , 08:06 — REGNUM Некоторые оппозиционные грузинские политики пытаются убедить представителей руководства Евросоюза, чтобы те не предоставили Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом на брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

«У нас есть точные данные, что конкретные политики от радикальной оппозиции ходят по коридорам, кабинетам и агитируют против кандидатства Грузии в ЕС. Это установленный факт», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что подобное поведение представителей оппозиции якобы было и во время решения вопроса о предоставлении Грузии безвизового режима с Евросоюзом. По мнению, лидера «Мечты», в этот раз такая «агитация» также не будет иметь успеха.

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислана ей анкету-опросник. Первую часть Тбилиси передал 2 мая, вторую половину — 10 мая.