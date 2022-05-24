Тбилиси, 24 мая 2022, 08:06 — REGNUM Некоторые оппозиционные грузинские политики пытаются убедить представителей руководства Евросоюза, чтобы те не предоставили Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом на брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
Gd.ge

«У нас есть точные данные, что конкретные политики от радикальной оппозиции ходят по коридорам, кабинетам и агитируют против кандидатства Грузии в ЕС. Это установленный факт», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что подобное поведение представителей оппозиции якобы было и во время решения вопроса о предоставлении Грузии безвизового режима с Евросоюзом. По мнению, лидера «Мечты», в этот раз такая «агитация» также не будет иметь успеха.

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислана ей анкету-опросник. Первую часть Тбилиси передал 2 мая, вторую половину — 10 мая.