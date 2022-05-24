Донецк, 24 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве рассказали, что в 7:05 была зафиксирована атака Куйбышевского района Донецка. С украинских позиций в населённом пункте Пески выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая.