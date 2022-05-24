Пекин, 24 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Надежду на то, что визит верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет развеет ложную информацию о Китае выразил член Госсовета, глава МИДКНР Ван И по итогам встречи с Бачелет в городе Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун. Слова Ван И опубликовала 24 мая пресс-служба МИД Китая.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Ван И указал на то, что в последнее время ряд стран и антикитайские силы активно распространяют ложную информацию о КНР на международной арене. Как пояснил глава МИД Китая, цель таких беспричинных атак и «поливания грязью» КНР состоит в «сдерживании и оказании давления на Китай посредством вопроса прав человека». Ван И отметил политизацию вопроса прав человека и превращения данной проблемы в оружие.

Глава МИД Китая выразил надежду на то, что благодаря визиту Бачелет будут развеяны ложные слухи о КНР и раскрыто истинное положение дел в стране. Ван И указал, что визит верховного комиссара ООН по правам человека в Китай поможет укрепить понимание между двумя сторонами, а Бачелет получит полное и всестороннее представление о практике и прогрессе КНР в вопросах защиты прав человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Китая выразили протест США после заявления американского лидера Джозефа Байдена о готовности в случае необходимости защищать Тайвань военным путем.