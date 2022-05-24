Нью-Дели, 24 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Вакцина от смертельно опасной лихорадки денге, которую разрабатывает Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII), может быть готова уже через два года. Об этом со ссылкой на исполнительного директора научного учреждения Адара Пунаваллу 24 мая сообщает телеканал NDTV.

Москит — переносчик вируса лихорадки Денге

Адар Пунавалла «Мы разрабатываем вакцину от денге. Сможете её оценить через два года».

По словам директора института, создаваемая в Индии вакцина является вторым в мире препаратом от данного заболевания. Пунавалла выразил уверенность, что эффективность создаваемой его институтом вакцины будет выше.

Напомним, первую вакцину от лихорадки денге в 2015 году разработало французское отделение фармацевтической компании Sanofi.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии число случаев заражения лихорадкой денге за три с половиной месяца текущего года в два раза превысило показатель аналогичного периода 2021 года.

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