Самара, , 08:06 — REGNUM Более 120 тысяч человек посетили конкурсные площадки фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Волонтёры на открытии Студвесны Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Глава региона Дмитрий Азаров отметил колоссальную отдачу от фестиваля.

«Вы сами ощутили, какой молодой творческой энергией наполнена, напитана сегодня наша Самарская земля. Только конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, увидели замечательные представления талантливых артистов, которые сегодня учатся на медиков, на педагогов, инженеров. Это колоссальный драйв на улицах города», — сообщил он, отметив, что в орбиту студвесны были вовлечены почти все жители Самарской области.

Азаров отметил, что творческие, интересные люди — это главное богатство России.

«И я уверен, что, то желание многих участников студвесны приехать к нам вновь — учиться, и работать, и вместе с нами обустраивать Россию здесь, на Самарской земле, это тоже колоссальное наследие фестиваля. И таких аспектов очень много. Я уверен, что и через годы будем чувствовать наследие фестиваля», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре состоялась торжественная церемония закрытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

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